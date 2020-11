Kommunalpolitik in Düsseldorf : Runder Tisch gegen Elterntaxis

Stadtbezirk 7 SPD und FDP im Stadtbezirk 7 wollen die Bringdienste zur Schule stoppen. In der nächsten Sitzung geht es außerdem um Lärm und den Umbau von Haltestellen.

Am Dienstag, 1. Dezember, tagt ab 17 Uhr die Bezirksvertretung 7 in der Aula des Gymnasiums Gerresheim, Am Poth 60. Folgende Themen könnte für Bürger von Interesse sein:



Haltestelle Die Haltestelle Pöhlenweg (U73, U83, 709) an der Ludenberger Straße soll barrierefrei umgebaut werden. Bislang liegt lediglich der Fahrstreifen stadtauswärts direkt am Gleis. Eine neue geplante Fußgängerquerung soll in Höhe der Häuser Nummer 65-67 liegen. Anwohner hatten sich eigentlich eine weiter nördlich platzierte Fußgängerampel gewünscht, um die gefährliche Ludenberger Straße besser queren zu können.