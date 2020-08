Parteien erstatten Anzeige bei der Polizei : Unbekannte zerstören dutzende Wahlplakate

(rö) Betroffen von der Zerstörungswut sind ausschließlich die Plakate von CDU, SPD, Grünen, FDP und den Linken. Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie hoffen darauf, dass sich Zeugen melden.

So eine Zerstörungswut hat Ursula Holtmann-Schnieder (SPD) in ihrer langjährigen Laufbahn als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin noch nicht erlebt: In ganzen Straßenzügen etwa entlang der Frankfurter und Koblenzer Straße sowie Emil-Barth-Straße haben in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte dutzende Wahlplakate von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linke zerstört. Hängen geblieben sind laut der FDP Plakate der Republikaner, Freien Wähler, Tierschutzpartei und Widerstand 2020.