Vandalismus in Wermelskirchen : Aufsteller und Wahlplakate zerstört

Vandalismus in Wermelskirchen

Wermelskirchen Zahlreiche Wahlplakate und Aufsteller von Bürgermeister Rainer Bleek sind beschädigt oder zerstört worden. Auch die AfD beklagt sich über den Diebstahl oder die Zerstörung ihrer Plakate. Während sie sogar Anzeige erstattet, bleibt der Bürgermeister gelassen.

Zahlreiche der 30 Konturschnitte von Bürgermeister Rainer Bleek sind beschädigt oder zerstört worden. Dabei habe Bleek diese erst Ende der vergangenen Woche aufstellen lassen. „Einer der Schnitte ist bereits am Samstagmorgen völlig zerstört aufgefunden worden“, berichtet Bleek. Bei einer Handvoll anderer Aufsteller sei der Kopf abgeschnitten oder abgeknickt worden. „Ich bin das aber schon vom letzten Wahlkampf gewohnt, da kann man nicht viel gegen machen“, sagt er. Er will die beschädigten Konturschnitte jedoch stehen lassen. „Die Botschaft darauf ist ja immer noch zu erkennen.“

Auch die AfD klagt über die Zerstörung ihrer Wahlplakate. Von 42 aufgehängten Plakaten seien 42 zerstört oder gestohlen worden. Joachim-Hans Lietzmann vom Vorstandsteam der AfD Wermelskirchen hat die Vorfälle am Montag zur Anzeige gebracht.

Die Mühe macht sich Rainer Bleek nicht: „Erfahrungsgemäß kommt da nichts bei raus,“ so Bleek. Er heißt auch die Zerstörung der Wahlplakate der AfD nicht gut, findet aber: „Wer als Partei so polarisiert und durch Provokationen auffällt, muss mit so etwas rechnen.“