Schulbauprojekt : Gesamtschule Stettiner Straße nach vier Jahren fertig

Garath Mit der Mensa wurde das letzte Gebäude fertiggestellt. Zum ersten Mal in der 50-Jährigen Geschichte des Stadtteils ist damit in Garath Abitur möglich.

Vertreter von Politik und Bildung haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig an der Stettiner Straße getroffen, um einen weiteren Abschnitt im Schulbauprojekt zu feiern. Gestern wurde mit der Mensa das letzte Gebäudeteil offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Thomas Geisel und Manfred Kornfeld, Geschäftsführer der Stadttochter Immobilien Projekt Management (IPM), übergaben gestern symbolisch den Schlüssel an Schulleiter Stephan Proksch. Der Unterricht läuft bereits seit 2016, seither nimmt der Vorgänger, die Fritz-Henkel-Hauptschule, keine neuen Schüler mehr aus, dort macht der letzte Jahrgang 2021 seinen Abschluss. 2022 wird die erste Klasse der Gesamtschule ihren „10er“-Abschluss machen. 2025 wird dann die erste Klasse ihr Abitur machen – nicht nur an der neuen Schule, sondern in Garath. Im Stadtteil war es bisher nicht möglich, den höchsten Schulabschluss zu erwerben. „Diese neue Möglichkeit wird den lokalen Stolz und auch die Identifikation mit dem Stadtteil Garath weiter fördern“, hofft Schulleiter Stephan Proksch.

Der Fokus der neuen Gesamtschule liegt auf den sogenannten Mint-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Darüber hinaus wird das selbstständige Lernen gefördert. In sogenannten Lernbüros können die Schüler eigenständig ihre gestellten Aufgaben erledigen, diese werden dabei individuell an die Schüler angepasst. So sollen die Kinder bereits in der Sekundarstufe 1 auf die Arbeitsweisen in Oberstufe und Studium vorbereitet werden.