Stadterneuerungsprojekt „Garath 2.0" : Der Ameisenspielplatz entsteht

So soll nach Plänen der Stadt der Ameisenspielplatz aussehen. Für den Umbau stehen 320.000 Euro zur Verfügung. Foto: RP/Gartenamt

Garath Am Montag beginnen die Bauarbeiten, die dem Spielplatz an der Emil-Barth-Straße ein neues Gesicht geben sollen. Insgesamt sechs Spielflächen in Garath sollen rundum erneuert werden.