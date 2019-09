Düsseldorf-Garath : Handkarren brennt nachts im Treppenhaus

In der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr an die Heinrich-Lersch-Straße ausrücken, um in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Bewohner hatten kurz nach Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, machten sich mehrere Bewohner des Hauses auf den Balkonen bemerkbar.

