Düsseldorf-Garath : Bei SOS geht es allmählich voran

In Garath Süd-Ost entstehen eine neue Heimat für Hell-Ga und zwei Gruppenhäuser für SOS-Familien.

Noch etwas unscheinbar wirkt aktuell die Baustelle von SOS-Kinderdorf an der Matthias-Erzberger-Straße in Garath Süd-Ost, wo das SOS-Kinderdorfzentrum entstehen soll. „Das wird sich aber jetzt täglich ändern“, prognostiziert Einrichtungsleiter Herbert Stauber. Denn auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück an der Frankfurter Straße/Ecke Matthias-Erzberger-Straße soll bis Ende 2020 ein Komplex aus drei freistehenden Gebäuden entstehen. Die Tiefbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, sämtliche Leitungen verlegt und das Fundament ist gegossen. „Jetzt geht es in die Höhe“, sagt Stauber. Dann können Passanten die einzelnen Bauabschnitte auch endlich sehen. Es wird an allen Seiten gearbeitet. Dafür ist sogar die Bushaltestelle um einige Meter verlegt worden.