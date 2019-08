Düsseldorf-Garath : Neue Sporthalle für Gesamtschule und Vereine

Schulleiter Stephan Proksch und Uli Wolter vom Stadtsportbund stimmen sich über die Nutzung der neuen Sport­halle durch Vereine ab. Foto: Anne Orthen (ort)

Für Schulleiter Stephan Proksch hätte das neue Schuljahr nicht schöner anfangen können. „Ich schaue überall in strahlende Gesichter“, freut er sich. Gestern zogen die ersten Fünftklässler in den Neubau der Gesamtschule an der Stettiner Straße ein, das Kollegium freut sich über Verstärkung und dann gab es auch für die Zweifachturnhalle das Richtfest zu feiern.

„Wir sind im Aufwind, es ist richtig viel Motivation da. Die Schüler entwickeln schon Ideen, wie sie dafür sorgen können, dass alles so schön bleibt“, sagt Proksch.

Eine gute Nachricht ist das Voranschreiten der Arbeiten an der Turnhalle auch für die Sportvereine im Düsseldorfer Süden. „Wir haben schon viele Anfragen von Vereinen“, bestätigt Proksch. Auf dem engen Baufeld waren zunächst zwei hintereinander liegende Hallen geplant worden. Doch um Ballsportarten dort trainieren zu können und für untere Ligen Spiele auszurichten, wurde für eine Zweifachhalle umgeplant. „Die Dreifachhallen sind stark frequentiert, jetzt bekommen wir eine Entlastung“, sagt Uli Wolter, Geschäftsführer vom Stadtsportbund. Zwar gebe es viele einfache Hallen, diese würden aber vorwiegend für Gesundheitssport genutzt.