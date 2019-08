Düsseldorf-Garath : Tüten mit Lesestoff für 300 Erstklässler

Garath Interessierte Helfer können heute noch in der Garather Bücherei helfen, die Taschen liebevoll zu schmücken.

Rafaela ist zwölf Jahre alt und war in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei. Am Donnerstag stellte sie mit ihrer Bastelgruppe 20 Tüten fertig, gestern folgten die nächsten. An der Montessori-Schule darf sich dann zum Beispiel Finn über eine ihrer Tüten freuen. Große, glänzende Buchstaben schmücken sein Geschenk sowie bunte Autos, die Rafaela in einer langen Reihe auf der Vorderseite aufgeklebt hat. „Manchmal ist es schwierig, sich zu überlegen, was auf die Tüte soll, weil man die Kinder ja nicht kennt“, erzählt die Schülerin. Jede davon ist mit dem Namen des neuen Schulkindes beklebt und mit dem Namen der künftigen Schule versehen, damit sie zu ihrem neuen Besitzer findet. Zur Übergabe in der Schule wird jedes Kind nach vorne gerufen, um die Tüte in Empfang zu nehmen.