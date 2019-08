Stadtteilbücherein in Düsseldorf-Garath und Hassels : Mehr als ein Ort zum Bücherleihen

Büchereileiter Gerd Windges und seine Stellvertreterin Katja Lohoff, die den Kinder- und Jugendbuchbereich verantwortet. Foto: Anne Orthen (ort)

Jetzt schon wird die Kinder- und Jugendbücherei Hassels personell von Garath aus unterstützt. Hintergrund der Entscheidung sind auch ähnliche Sozialstrukturen der Bevölkerung.

2016 hat die Stadtspitze ihren Mitarbeitern das Konzept „Verwaltung 2020“ vorgestellt, mit dem Oberbürgermeister Thomas Geisel innerhalb der nächsten Jahre rund ein Fünftel der insgesamt etwa 10.000 Stellen einsparen will. Über alle Bereiche hatte der Verwaltungschef Einsparpotenziale ausgemacht.

Auch die organisatorische Zusammenlegung der Kinderbücherei in Hassels zur Garather Stadtteilbücherei ist eine der vielen Sparideen. Zupass kam dabei, dass im September vergangenen Jahres die engagierte Leiterin der Einrichtung In der Donk, Hedwig Lepique, vorzeitig in den Ruhestand ging. Da sie neben ihrer Bibliothekarenausbildung auch eine als Sozialpädagogin hatte, passte sie dort genau hin – ist Hassels, vor allem die Siedlung um Potsdamer und Fürstenberger Straße – doch auch ein Stadtteil mit sozialen Problemen.

Info Öffnungszeiten der vier Süd-Standorte Wersten, Liebfrauenstraße 1, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 14-19, Mittwoch und Freitag 11-13 und 14-17, Samstag 11-13 Uhr Benrath, Urdenbacher Allee 6, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 14-19, Mittwoch und Freitag 11-13 und 14-17, Samstag 11-13 Uhr Garath, Fritz-Erler-Straße 21, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 14-19, Mittwoch und Freitag 11-13, 14-17, Samstag 11 -13 Uhr Kinderbücherei In der Donk In der Donk 66, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 14 -17 Uhr

Trotzdem entschied sich die Stadtspitze, die Position nicht mehr neu zu besetzen, sondern die Leitung der Kinderbücherei an die Garather Außenstelle zu vergeben. Um den sozialpädagogischen Auftrag zu berücksichtigen,ist eine engere Zusammenarbeit auf pädagogischer Ebene mit den Mitarbeitern des Jugendamtes in der Donk geplant. In Hassels sind derzeit noch zwei Halbtagskräfte, die die Öffnungstage Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr bedienen. Ist einer oder sind beide krank, muss die Garather Stadtteilbücherei jetzt schon aushelfen.

Der Verbund der Büchereien Garath und Hassels verfügt dann über folgenden Stellenschlüssel: eine Stelle Leitung, eine Stellv. Leitung und Leitung Kinder- und Jugendbibliotheken, zwei Stellen Bibliothekstechnische Mitarbeit, 0,5-Stelle Mitarbeit Kinderbücherei Hassels.

Die Frage, warum man bei der Neuorganisation nicht darauf geachtet habe, dass die Vertretung im Stadtbezirk bleibt, beantwortet Büchereileiter Norbert Kamp so: „Wir denken innerhalb der Bücherei nicht in Stadtbezirken. Bei unseren Überlegungen fanden wir zudem, dass die Sozialstrukturen in Hassels und Garath ähnlicher sind.“ Zudem sei die Benrather Bibliothek bereits aus einem anderen Grund nicht in Betracht gekommen: Hinter Bilk (316.985) und Derendorf (270.928) hat sie die meisten Ausleihungen (254.001) wie auch die drittmeisten Besuche; also jetzt schon genug Arbeit für die Zweigstellenbesetzung in der Einrichtung, die in der Orangerie untergebracht ist.

Dass es nach dem Weggang von Hedwig Lepique in Hassels erst einmal nicht so gut lief, zeigt die Zahl der Entleihungen für 2018. Sie ging um rund ein Viertel auf 14.020 zurück. Kamp ist trotzdem überzeugt davon, dass das neue System funktionieren wird. Wenn nicht, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion zu, dass gegengesteuert werde. Die Bücherei-Mitarbeiter aus Garath konnten sich in den vergangenen Wochen schon in Hassels einarbeiten. Denn dort soll niemand zu den Öffnungszeiten alleine seinen Dienst versehen.

Relativ neu im Angebot sind die sogenannten Tonies in der Bücherei: Hörspiele für Kinder, die sich in den passenden Buchfiguren verstecken. Foto: Andrea Röhrig