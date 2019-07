Wiedersehen : Die Bungalowsiedlung in Garath feiert Geburtstag

Garath Seit einem halben Jahrhundert halten die Menschen in der Siedlung zusammen. Ein guter Grund für Ehemalige und Dagebliebene ein großes Sommerfest zu feiern.

Nachbarschaft und Feiern wird groß geschrieben bei den Bewohnern in der Rostocker Straße 1 bis 93. Am Samstag hatten sie einen besonderen Anlass: Vor 50 Jahren bezogen die ersten Bewohner ihre neuen Bungalows – 46 an der Zahl. „Damals war das eine nackte Baustelle, ohne Bürgersteige, die Gehwegplatten stapelten sich“, erinnert sich Gisela Hansen, eine Bewohnerin der ersten Stunde. Für die jungen Familien sei es trotz allem das Paradies gewesen. „Wir kamen alle mit unseren Kindern aus engen Wohnungen“, sagt die 78-Jährige. Von Anfang an sei gegenseitige Hilfe selbstverständlich gewesen.