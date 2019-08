Hausbrand in Hückelhoven : Feuerwehr rettet Bewohner vom Dach

Hausbrand in Hückelhoven

Qualm steigt aus der Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr musste zu einem Wohnungsbrand in Hückelhoven ausrücken. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Bei einem Wohnungsbrand im Obergeschoss eines Hauses an der Kaphofstraße musste die Feuerwehr einen Bewohner vom Dach retten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Das Feuer brach am Freitag gegen 23.40 Uhr im Obergeschoß eines Doppelhauses in der Kaphofstraße aus, berichtet die Polizei. Zwei Bewohner konnten das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Dabei stieg ein Anwohner auf das Dach des Hauses und wurde durch die Feuerwehr gerettet. Beide Personen wurden untersucht, waren jedoch unverletzt.