Gut gemacht : Herzkissen und Bäume gespendet

Düsseldorf In Düsseldorf lassen sich die Menschen viel einfallen, um Gutes zu tun. So haben Bürger Suppe gekocht, Kissen genäht oder „Scheußlichkeiten“ versteigert.

Café Isolde Eine Spende der St. Remigius-Kompanie der Bruderschaft Wittlaer, die durch einen Suppenverkauf erwirtschaftet wurde, hat einen ganz besonderen Ausflug finanziert. Ein Oldtimerbus der Rheinbahn holte an Demenz erkrankte Menschen des ambulanten Betreuungsangebotes „Café Isolde“ der Kaiserswerther Diakonie zu einer Zeitreise ab. Die Gäste wurden in das Freilichtmuseum nach Grefrath gebracht und konnten dort in das landwirtschaftlich geprägte Leben in der Region zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert eintauchen. „In der Gruppe sind viele aufgeblüht und haben lebhaft von ihren Erinnerungen erzählt“, sagt die Leiterin des Cafés, Elke Helfen.

Brust-Zentrum 188 selbstgenähte Kissen in Herzform haben die Damen des Inner Wheel Club Düsseldorf – Clara Schumann zusammen mit dem unabhängigen Brustkrebsberatungszentrum Zebra an die Patientinnen am Brust-Zentrum im Marien Hospital überreicht. Die farbenfrohen und flauschigen Kissen sollen den Frauen ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermitteln. „Die Herzkissen sind weit mehr als ein liebevoll gestaltetes Dekor. Für viele Patientinnen sind die Kissen eine Art Trostspender für die Zeit nach der Operation“, sagt Susanne Findt, Leiterin des Brust-Zentrums.



AKHD Im Leonardo Royal Hotel hat der Kabarettist Manes Meckenstock mit viel Witz erneut Schönes und Scheußliches zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes (AKHD) versteigert. Rund 80 Gäste beteiligten sich an der launigen Aktion, mehr als 2700 Euro kamen dabei zusammen.



Graf-Recke-Stiftung Der Lions Club Düsseldorf stiftet anlässlich seines 70-jährigen Bestehens der Graf-Recke-Stiftung in Wittlaer 70 Bäume. Mit den Bäumen soll ein alter Sportplatz in eine Streuobstwiese verwandelt werden. „Ich freue mich, dass durch das Anpflanzen vom Aussterben bedrohter Obstsorten hier ein ökologisch hochwertiger Naturraum entsteht“, sagt Pfarrer Markus Eisele.