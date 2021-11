Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Mehrere Gebäude in der Altstadt nach Gasaustritt geräumt

Die Feuerwehr ist an der Ursulinengasse in der Altstadt im Einsatz. Foto: RP/Wolfgang Harste

Düsseldorf An der Ursulinengasse ist in einem Keller aus ungeklärter Ursache Gas ausgetreten. Die Feuerwehr hat einige Gebäude geräumt. Auch für das St.-Ursula-Gymnasium sind Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.

An der Ursulinengasse in der Altstadt ist am Dienstagmorgen Gas ausgetreten. Die Gebäude mit den Hausnummern 1, 3 und 5 sind deshalb geräumt worden, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt. Auch für das in der Nähe liegende Gymnasium St. Ursula sind Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Die Schüler sollen sich nicht in dem zur Gasse gelegenen Gebäudeteil aufhalten.