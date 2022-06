Eröffnung in Viersen : Neues Team übernimmt das Kantinchen in Dülken

Dana und Trudi Stapper sind die neuen Betreiberinnen des Café Kantinchen an der Kreuzherrenstraße. Zu finden ist es im Innenhof der ehemaligen Kreuzherrenschule. Links neben dem Gebäude führt ein Weg dorthin. Foto: Nadine Fischer

Dülken Das kleine Café im Innenhof der ehemaligen Kreuzherrenschule in Dülken hat wieder regelmäßig geöffnet. Die Gastronominnen Dana und Trudi Stapper bieten dort nicht nur Frühstück, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen an. Vorher hatten sie ein Café in Mönchengladbach.