Brauchtum in Düsseldorf : St. Martin reitet ohne Zug durch Kalkum

In diesem Jahr wird St. Martin in Kalkum nur von Musikkapellen und der Freiwilligen Feuerwehr durch das Dorf geleitet. Die Kinder dürfen vom Wegrand zuschauen. Foto: Esser, Paul (pe)

Düsseldorf Das Martins-Komitee hat sich viel einfallen lassen, um das Fest sicher gestalten zu können. Das bedeutet aber auch erheblich mehr Arbeit.

Das St. Martinsfest wird in diesem Jahr erneut anders als gewohnt ablaufen müssen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Düsseldorf bereits viele Martinsumzüge abgesagt worden. Im Stadtteil Kalkum wollte das Martins-Komitee aber nicht erneut auf diese Tradition verzichten. Deshalb hat es in Abstimmung mit dem Ordnungsamt ein Konzept erarbeitet, wie der Martinsabend am Samstag, 13. November, ab 17 Uhr, trotz Corona sicher gestaltet werden kann.

Auch auf die traditionelle Haussammlung wird in diesem Jahr verzichtet. Dafür werden die Kalkumer mit 1400 Flyern, welche in die Hausbriefkästen im Dorf geworfen wurden, gebeten, eine Spende zu überweisen und mitzuteilen, wenn ein Gutschein für eine der Martinstüten gebraucht wird. Auch die Gutscheine werden wieder von den Mitgliedern des Komitees eigenhändig verteilt. „Wir rechnen damit, rund 500 Tüten packen zu müssen“, sagt Brücker. Für deren Ausgabe werden am Martinsabend drei Stellen eingerichtet, damit es nirgendwo zu einem Gedränge kommt. Die Spenden werden für die Bezahlung der Kapelle, eine Zugversicherung und das Material für die Martinstüten eingesetzt. Ein Überschuss wird traditionell an das Kinderhaus St. Lambertus, die Jugendfeuerwehr im Ort und für die Lebenshilfe für geistig Behinderte – Projekt Krönerweg in Unterrath – eingesetzt.