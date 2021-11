Fertigstellung im Sommer 2022 : Hellerhofer Spielplatz wird modernisiert

Der Spielplatz an der Elsa-Brandström-Straße ist in die Jahre gekommen und soll bald ein neues Gesicht erhalten. Foto: RP/Dominik Schneider

Hellerhof Der Spielplatz an der Elsa-Brandström-Straße soll für 150.000 Euro aufgewertet werden. Die Eröffnung ist für die Spielsaison 2022 vorgesehen.

Nicht nur in Garath, auch im weiter südlich gelegenen, ruhigen Stadtteil Hellerhof sollen die Spielplätze für Kinder attraktiver gestaltet werden. Die zuständige Bezirksvertretung 10 hat in ihrer Oktober-Sitzung die Ausführung und Finanzierung für eine Umgestaltung des Spielplatzes an der Elsa-Brandström-Straße beschlossen. 150.000 Euro sollen hier in eine Verbesserung des Angebots investiert werden.