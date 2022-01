Ausstellung leidet unter Corona-Einschränkungen : Lumagica verfehlt selbstgestecktes Besucherziel knapp

Benrath Corona-Auflagen und schlechtes Wetter dämpften die Stimmung. Dennoch sind die Veranstalter zufrieden – und würden im kommenden Winter gern weiter machen.

Am vergangenen Sonntag erstrahlte der Park von Schloss Benrath zum vorerst letzten Mal im Schein von über 250 Lichtskulpturen. Jetzt sind die leuchtenden Tiere abgebaut, die Zäune, die den Park seit Mitte November umgaben, verschwunden. Die Lumagica, die seit November in der Anlage zu besichtigen war, ist inzwischen abgebaut und der Veranstalter zieht ein Fazit. Und das fällt positiv aus, auch wenn das selbstgesteckte Ziel von 70.000 Besuchern in der Zeit vom 19. November bis zum 9. Januar knapp verfehlt wurde. „Rund 65.000 Menschen waren da“, sagt Rouven Bönisch, Geschäftsführer der Gravitation Holding. Vor dem Hintergrund, dass die Ausstellung in der vierten und fünften Welle der Pandemie stattfand, sei dies als Erfolg zu sehen.