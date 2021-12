Vereine im Coronamodus : VfL-Schwimmer haben den Spaß nicht verloren

Düsseldorf Rund 380 Kinder und Jugendliche sowie 40 Erwachsene gehören der Schwimmabteilung des Benrather Traditionsclubs an. Ab diesen Sommer konnten sie alle wieder ins Wasser gehen.

Seit zwei Jahren kämpfen auch die Vereine mit dem Coronavirus. In einer Serie stellen wir einige vor und zeigen, wie sie damit umgehen. Den Auftakt macht die Schwimmabteilung des VfL Benrath.

Wassersport im zweiten Corona-Jahr, das stellt auch die Schwimmer vom VfL Benrath vor eine große Herausforderung. Rund 380 Kinder und Jugendliche, überwiegend als Erstschwimmer in Anfängerkursen, sowie 40 Erwachsene gehören der Schwimmabteilung des Traditionsclubs an. Neben den Kursen für Erstschwimmer bilden Aquafitness, Schwimmen sowie Wasserball das Sportangebot. „Ans Aufgeben haben wir – trotz Lockdown – nie gedacht“, versichert Abteilungsleiter Adam Schnerr rückblickend.

Dabei hatte die Zwangspause den Sportbetrieb für eine Dauer von zwölf Monaten zum Erliegen gebracht, währenddessen sich die Wasserraten mit Online-Trockenübungen begnügen mussten. „Ab Anfang Juni konnten wir wieder ins Wasser“, erinnert sich Schnerr. Die Begeisterung war enorm. „Eltern und Kinder hatten das Interesse nicht verloren“, bestätigt Schnerr einen ungebrochenen Andrang vor allem auf die Anfänger-Schwimmkurse. Die Wartelisten sind voll. Alle Corona-bedingten Einschränkungen wie etwa eine begrenzte Anzahl von Schwimmern pro Bahn sowie die Kontrollen von Impfnachweisen sind von den rund 20 Übungsleitern des Vereins gemeinsam organisiert und geschultert worden. In den Vereinsalltag im Familienbad Niederheid ist wieder ein bisschen Normalität zurückgekehrt.

Trotz der guten Stimmung: Die Folgen der Zwangspause lassen sich nicht leugnen. Insbesondere die Leistungsschwimmer sind aufgrund des fehlenden Vereinstrainings und der abgesagten Kaderlehrgänge und Wettkämpfe in ihrem Leistungsstand zurückgeworfen worden. „Wir müssen uns neu sortieren“, räumt Schnerr ein und hofft zugleich, dass seine Schwimmer bei Wettkämpfen, die ein wichtiger Bestandteil des Schwimmsports sind, ab Frühjahr 2022 wieder an den Start gehen können.

Gelitten hat auch das Vereinsleben. Gesellige Veranstaltungen wie das jährliche Nikolausschwimmen, Vereinsmeisterschaften und das Sommerfest beispielsweise sind wegen der Pandemie ausgefallen. „Es ist gerade dieses Beisammensein, das unseren Verein ausmacht“, führt Schnerr mit Bedauern an. Beim Blick in die Zukunft darf die Hoffnung auf die Fertigstellung des neuen Benrather Schwimm- und Hallenbades nicht fehlen. „Vielleicht können wir ab Sommer 2022 dort unsere Kapazitäten erweitern“, deutet Schnerr an, obwohl sich der VfL im Sportpark Niederheid durchaus gut aufgehoben fühlt.