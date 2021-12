Weihnachten in Benrath : Ein Leuchten für die Nachbarschaft

Mit mehr als 500 Lichtern wird seit vielen Jahren schon die 15 Meter hohe Fichte im Garten von Ingrid Thiel zur Weihnachtszeit geschmückt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Seit mehr als 40 Jahren lässt Ingrid Thiel ihre 15 Meter hohe Fichte im Garten ihres Hauses zur Weihnachtszeit mit Hunderten Lämpchen schmücken. Der Baum soll ein Gruß an Freunde, Nachbarn und Passanten sein.

Von Dominik Schneider

Die Meliesallee ist eine der schönsten Straßen Düsseldorfs mit einer funktionierenden Nachbarschaft. Direkt am Rande des Schlossparks gelegen kennt man sich hier, grüßt sich auf der Straße und hilft sich, wenn es nötig wird. In der Weihnachtszeit leuchten in den gepflegten Vorgärten die Lichterketten und in den Fenstern Sterne, an eine Hauswand werden Schneeflocken projiziert.

All das wird überragt von einer mehr als 15 Meter hohen Fichte, die in einem der Gärten wächst und die den höchsten Bäumen des benachbarten Parks in nichts nachsteht. In den Ästen hängen kleine Leuchten, die ein warmes, orangefarbenes Licht abgeben. Kaum ein Passant geht die Straßen entlang, ohne für einen Moment stehenzubleiben und diesen Baum zu betrachten. Und für viele Menschen aus der Nachbarschaft ist die Fichte Treffpunkt und Wahrzeichen ihrer Siedlung geworden.

Der markante Baum steht auf dem Grundstück von Ingrid Thiel. Jedes Jahr sorgt sie dafür, dass aus ihm ein echter Hingucker wird. Mit Hilfe eines Krans werden mehr als 500 Lichter im Geäst platziert. Vier Personen sind damit einen ganzen Tag beschäftigt. In früheren Jahren ist die Benratherin auch selbst in den Korb gestiegen. Jedes Jahr muss sie eine behördliche Genehmigung für die groß angelegte Schmück-Aktion einholen.

Bei der Organisation, der Arbeit und auch der Finanzierung wird Thiel immer von Freunden, Bekannten und Nachbarn unterstützt. „Ohne diese Hilfe würde der Baum nicht leuchten“, zeigt sich die Seniorin dankbar. Der Schmuck hängt in der Regel vom ersten Advent bis zum Dreikönigstag.

Vor Corona gab es zum Schmücken des Baumes sogar eine kleine Party für die Nachbarn und Freunde. Die ist diesmal ausgefallen. Und in Anbetracht der aktuellen Lage hat Ingrid Thiel sogar überlegt, ob nicht auch der Schmuck in diesem Jahr wegfallen sollte: „Aber meine Tochter hat mir gesagt, dass die Menschen gerade jetzt ein solches Zeichen brauchen. Damit meint sie nicht nur ihre Nachbarn und Freunde. Der Baum soll auch ein weihnachtlicher Gruß für alle Passanten sein, und aufgrund seiner Größe können auch Spaziergänger im Schlosspark und Fahrgäste der Stadtbahnen, die entlang der Schlossallee fahren, seine Lichter sehen.“ Die meisten Lämpchen sind zur Straße hin angebracht – aus Thiels Garten heraus betrachtet wirkt der Baum dunkler.

1975 ist Ingrid Thiel mit ihrem damaligen Mann in der Meliesallee gezogen. Damals war das Paar etwas knapp bei Kasse, und so war Ingrid Thiel froh, als sie einen kleinen Weihnachtsbaum mit Ballen für nur 12,50 Mark erwerben konnte. Lange Zeit stand er etwas vergessen in einer Ecke des Gartens, und für die weihnachtliche Beleuchtung wurde eine Tanne geschmückt. Als diese jedoch krank wurde und gefällt werden musste, begann Thiel, die Fichte zu schmücken, die sie, wie sie zugibt, bis dahin immer „etwas stiefmütterlich behandelt“ hatte. Die Seniorin beobachtet, dass sich der Baum prächtig entwickelt, seit er so viel Aufmerksamkeit bekommt. „Ich habe `Das geheime Leben der Bäume` gelesen, und es hat meinen Blick auf die Pflanzen verändert“, sagt die Benratherin.

Aus dem kleinen Bäumchen ist inzwischen eine stattliche Fichte geworden. „Von der gegenüberliegenden Straßenseite hat man den besten Blick. Oder man betrachtet ihn vom Schlosspark aus durch die Äste – wunderschön!“, rät Thiel. Für den Schmuck verwendet sie nur einfache, warme Lichter – alles andere würde bei der natürlichen Größe des Baumes zu protzig oder kitschig wirken.