Polizei hat mehrere Anzeigen aufgenommen : Unbekannte randalieren in Benrath

Das Wartehäuschen gegenüber vom Betriebshof ist eines von mehreren, an dem die Scheiben eingeschlagen wurden. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Seit dem Abend des 1. Weihnachtstages zählte die Polizei mehrere Vorfälle. Für die erste zerstörte Scheibe an einem Bushäuschen soll eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich sein. Auch der Bücherschrank wurde schwer beschädigt. Er soll am Donnerstag repariert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Erst im Juni war der Bücherschrank auf dem kleinen Platz neben der Kirche St. Cäcilia in Benrath feierlich in den Betrieb genommen worden. Ein gutes halbes Jahr später gibt es den ersten Vandalismusschaden. Unbekannte haben in der Nacht des 27. auf den 28. Dezember gegen 3.15 Uhr mehrere Scheiben und eine Glastür des Schranks zerstört, viele Bücher herausgerissen und im Regen liegen lassen.

Inzwischen sind die Scherben weggeräumt und fast der gesamte Bestand an zu verschenkender Literatur entsorgt worden. Die Polizei spricht von rund 200 Büchern. Ein paar sind am Dienstag neu eingestellt worden, in dem Teil des Schranks, in dem die Scheibe noch intakt ist. Auch Melina Schwanke, Vorsitzende der Händlergemeinschaft Aktionsgemeinschaft Benrath, die sich um die Attraktivitätserhaltung des Stadtteils kümmert, ist über den Schaden informiert worden. Die Bezirksvertretung 9, zu der auch Schwanke für die CDU gehört, hatte den Schrank, der rund 9000 Euro kostet, gesponsert. Ehrenamtler kümmern sich um die Pflege des Bestands. „Der Bücherschrank-Bauer hat uns gesagt, dass die Schränke so gut wie unverwüstbar sind“, berichtet Schwanke. Doch da sind nun alle eines Besseren belehrt worden.

Über die gesamte Stadt verteilt stehen diese Verschenkschränke. Die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit (BIN), die den Bücherschrank initiiert hat und betreut, hat Anzeige erstattet. Durch die Unterstützung durch „Urbanlife e.G.“, die die öffentlichen Bücherschränke organisatorisch betreut, werde es ermöglicht, dass der Bücherschrank bereits am Donnerstag repariert werde, sagt Erhard Treutner von der Nachhaltigkeitsinitiative.

An dem Bücherschrank in Benrath fehlt jetzt eine Scheibe. Foto: Andrea Röhrig

Doch nicht nur der Bücherschrank wurde mutwillig beschädigt. Seit dem 1. Weihnachtstag hat es gleich mehrere Vorfälle gegeben. Begonnen hat es nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstagabend mit der Zerstörung eines Haltestellenhäuschens an der Heubesstraße. Es folgten einen Abend später kaputtgeschlagene Scheiben an einem Busstellenhäusschen an der Hildener Straße gegenüber vom Benrather Betriebshof. Zudem berichtet ein Leser aus der Brockenstraße, dass dort in der Nacht zu Montag an zwei Häuschen die Glasscheiben kaputtgeschlagen worden sind. Dort war die Rheinbahn gestern Mittag vor Ort, um die Scherben wegzuräumen.

Die Polizei hat Zeugenhinweise, dass für den Vorfall am ersten Weihnachtstag eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich sein soll. Nun werde geprüft, ob sie möglicherweise auch für die anderen Taten verantwortlich seien, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.