Initiative des Bundesverkehrsministeriums : Die Bahn hat den Benrather Bahnhof verschönert

Düsseldorf Rund 300.000 Euro aus dem Sofortprogramm des Bundesverkehrsministeriums sind in die Sanierung des Bahnhofs in Benrath mit dem Ziel geflossen, mehr Menschen für das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn zu gewinnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB).

Auch die nur wenige Schritte entfernt gelegene Unterführung, die in die Paulsmühle führt, ist in den vergangenen Monaten mit neuem Graffito optisch aufgewertet worden. Allerdings sind die Arbeiten am Bahnhof und der Unterführung erst der Auftakt. Benrath soll ja Haltepunkt für den Schnellzug RRX werden. Dafür werden noch aufwendige Arbeiten folgen. Im Oktober hatte sich ein Benrather mit einer geharnischten E-Mail an die Stadt und die in Benrath tätige Händlergemeinschaft „Aktionsgemeinschaft Benrath“ gewandt, in der er sich über die mangelhafte Sauberkeit rund um den Bahnhof beschwert hat. Doch zuständig dafür ist die DB, die damals mitteilte, dass nahezu täglich Treppen und Bahnsteige gereinigt würden. Wenn in etwa einem Jahrzehnt der Schnellzug in Benrath hält, dann will auch die Stadt ihren Beitrag dazu leisten, auch das Umfeld zu attraktivieren. Rund 20 Millionen Euro will die Stadt dazu in die Hand nehmen, das sah ein Masterplan vor, der im April 2019 der Stadtteilpolitik präsentiert worden war. Hintergrund ist, dass, wie die beauftragten Planer des Büros StadtLandBahn dargelegt hatten, der Haltepunkt „strukturelle, funktionale und gestalterische Defizite aufweist“ und weder den Ansprüchen eines RRX-Halts noch den Anforderungen an eine Stadtteilverbindung genüge. Unter anderem schlugen die Planer eine Radstation und einen Fahrradturm vor. Geplant sind auch barrierefreie Bahnsteigerschließungen, eine Optimierung der Fuß- und Radwegebeziehungen und die Umgestaltung des P+R-Parkplatzes sowie die Freiraum- und Platzgestaltung.