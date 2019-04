Sparkassen-Eislaufhalle in Benrath : Eislaufsaison endet am 26. April

Zur Abtauparty kommende Woche Freitag in der Eissporthalle wird wieder jede Menge Schaum gemacht. Auch über Ostern hat die halle geöffnet. Foto: Endermann

Benrath Es wird aber nicht die letzte Schaumparty in der Paulsmühler Eishalle sein. Die Stadt will einen nahtlosen Übergang zum Neubau an der Kappeler Straße sicherstellen und würde gerne auch das Personal mitnehmen.

Wenn am Freitag, 26. April, die traditionelle Schaumparty zum Saisonabschluss in der Sparkassen-Eissporthalle stattfindet, dann wird es nicht die letzte große Party in der Halle sein, wie viele befürchtet haben. Der Spielbetrieb und die Laufzeiten gehen weiter, bis die neue Eishalle an der Kappeler Straße eröffnet wird, sagt Eva Kulot, Sport­referentin des Stadtdirektors.

Damit macht sie eine eindeutige Aussage über den Fortbestand der Eissporthalle, bis der Neubau abgeschlossen und in Betrieb genommen werden kann. Das beruhigt die Vereine, die Teams, die dort regelmäßig trainieren, die Schulen und auch die anderen regelmäßigen Nutzer, also die Schlittschuhläufer. Ebenfalls das Personal, immerhin neun Stellen, kann beruhigt in die Zukunft blicken, ihre Stellen seien, wenn die Angestellten es wollten, gesichert, so Kulot.

Info Ein Geschenk zum Sparkassen-Jubiläum Geschenk Die Stadtsparkasse schenkte zu ihrem Jubiläum den Bürgern 1978 die Eissporthalle an der Paulsmühlenstraße. Sie wird seitdem als Sparkassen-Stiftung betrieben. Stiftungsmitglieder Der Stiftungsvorstand: Brigitte Göbel, Michael Meyer und Stefan Dahm (alle von der Stadtsparkasse) Kuratoriumsmitglieder: Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche sowie Vertreter aus Verwaltung und Politik

Die Stadtverwaltung sorgt mit diesen Aussagen für Transparenz. Das Geldinstitut hüllt sich hingegen in Schweigen, beziehungsweise ließ verlautbaren, dass jetzt die Stadt an der Reihe sei. Immerhin habe das Geldinstitut vier Jahre länger die Eishalle weiterbetrieben, als vertraglich vorgesehen, heißt es vonseiten der Sparkasse.

Eva Kulat betont hingegen, dass die Stadtsparkasse bei allen Beratungen mit im Boot gewesen sei. Es würden regelmäßig Gespräche mit der Sparkassenstiftung geführt, die die Eishalle derzeit noch finanziert.

Am 31. Januar beschloss der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil einstimmig, an der Kappeler Straße eine neue Eissporthalle zu bauen. Die Ratsmitglieder hatten auch zugestimmt, dass so lange der Eislaufbetrieb in der Paulsmühle weiterläuft.

„Wir arbeiten die Thematik jetzt Schritt für Schritt ab“, sagt Kulot. Weil es sich bei dem Konstrukt um eine Stiftung handelt, wird es etwas komplizierter. Denn neben der Stadtsparkasse und der Stadt muss auch das Innenministerium des Landes NRW eingebunden werden. Die Verhandlungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber Kulot sagt: „Unser Ziel ist es, den Betrieb weiterzuführen – als Stiftung.“ Der Prozess dauere länger, weil Dritte mit einbezogen seien. Doch für die Referentin des Stadtdirektors steht fest, dass der Ratsbeschluss umgesetzt wird, und die Sparkasse, beziehungsweise deren Stiftung, weiter mitarbeitet. Ihres Erachtens ist es wünschenswert, dass das Personal, sofern es wolle, am neuen Standort weitermache. Das gelte vor allem für den Leiter Manfred Otto, der sich bestens auskennt und seit Jahren mit Herzblut dabei sei.