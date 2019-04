Benrath : Diskussion um Immobilienmarkt im Süden

Benrath Bürger, Politiker und Experten tauschten sich im Schloss über Möglichkeiten aus, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Etwa 1500 Wohneinheiten werden in den nächsten Jahren rund um die Paulsmühle in Benrath entstehen. Auch in anderen Stadtteilen im Düsseldorfer Süden wird händeringend nach bezahlbarem Wohnraum gesucht, denn kaum ein Thema sorgt aktuell für so polarisierte Debatten wie die Wohnraumknappheit und steigenden Mietpreise. Das wurde auch auf dem Immobilien-Expertenwissen-Tag am vergangenen Samstag im Benrather Schloss deutlich. Neben der Vorstellung des neuen Immobilienberichts für den Süden Düsseldorfs von der veranstaltenden Firma Immobilien Rayak diskutierten dort auch etwa 130 Bürger mit Politikern und Verantwortlichen.