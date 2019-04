Bilder für Ausstellung im Hospiz gesucht : Bilder von Strand und Meer gesucht

Benrath/Garath Die Benrather Galerie Schwarzweiß und das Caritas-Hospiz in Garath loben einen Foto-Wettbewerb aus.

Strand und Meer sind klassische Sehnsuchtsorte, deren Anblick zahlreiche positive Erinnerungen an sommerliche Wohlfühl-Momente weckt. Insofern wundert es nicht, dass sich das Caritas Hospiz in Garath und die Benrather Foto-Galerie Schwarzweiß auf das Motiv Strand für die gemeinsame Fotoausstellung geeinigt haben. Die Ausstellung wird anlässlich des Sommerfestes, bei dem auch der Shanty-Chor den maritimen Faden aufnimmt, am 26. Juli präsentiert.