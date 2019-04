Sana-Krankenhaus Benrath : Freundeskreis kann weiter spenden

Benrath Vor einem Monat hat der Rat der Stadt mehrheitlich für den Verkauf weiterer Anteile an den beiden Sana-Kliniken (Benrath und Gerresheim) gestimmt. Vor 2007 waren die beiden Krankenhäuser im städtischen Besitz, damals wurden 51 Prozent der Anteile an das private Unternehmen Sana verkauft.

Gegner des weiteren Anteilverkaufs hatten befürchtet, dass die Klinik damit ihre Steuerbegünstigung verliert und dadurch beispielsweise keine Spendengelder mehr annehmen kann. Der Freundeskreis Benrather Krankenhaus hat in seinen 28 Jahren des Bestehens einen Gesamtbetrag von 8,276 Millionen Euro in die Klinik gesteckt, unter anderem in neue Geräte und eine zeitgemäße Ausstattung im stationären und ambulanten Versorgungsbereich. Doch die Mitglieder des Freundeskreises können aufatmen. Von mehreren Seiten sei dem Verein schriftlich bestätigt worden, dass der Verkauf weiterer Anteile keine Auswirkung auf die Steuerbegünstigung habe, heißt es in einem Brief an die Mitglieder. Diese bleibe so lang bestehen, wie die Sana Kliniken Düsseldorf ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolge. Das bedeute, dass der Freundeskreis auch künftig Zuwendungen an den Betreiber weiterleiten könne, ohne seine eigene Gemeinnützigkeit zu verlieren.