Benrath : Osterferien im Benrather Schloss

Wer am 17. und 18. April Ostereier im Park von Schloß Benrath findet, kann Preise für das Lichterfest gewinnen. Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Offene Museumswerkstatt, Ostereiersuche im Park oder Führung – für Kinder und Familien wird einiges geboten.

Für die bevorstehenden Osterferien bietet die Stiftung Schloss und Park Benrath ein buntes Programm für Kinder an. In spielerischen Führungen und bei kreativen Ausflügen lernen die Kinder wie nebenbei etwas über Kultur, Geschichte und Natur.

Offene Museumswerkstatt In den Ferien können Kinder im Naturkundemuseum von Schloss Benrath kreativ werden. Daran teilnehmen können sie ohne Anmeldung an einem oder mehreren Tagen. Täglich und spontan entsteht ein Programm aus verschiedenen Angeboten, bei dem jedes Kind selbst entscheiden kann, ob es im Museum basteln, forschen und entdecken möchte. Ralleys und Suchaufgaben in den Ausstellungen versprechen Spannung und Lernen. In der ersten Woche gibt es zusätzlich den Themenschwerpunkt „Ei“, bei dem sogar echte Küken beobachtet werden können. Am 16. und 17. April gibt es außerdem einen Kinder-Workshop zum Thema Haushuhn, bei dem die Teilnehmer unter anderem erfahren, was eigentlich ein „Dominikaner im Federkleid“ ist.

INFO Karten gibt es auch im Internet Tickets Für alle Veranstaltungen, Ausflüge und Führungen gibt es Tickets im Museumsshop, Benrather Schlossallee 100-108. Öffnungszeiten Täglich außer Montag von 10.30 bis 17 Uhr oder im Internet unter www.schloss-benrath.de/veranstaltungen.

Die offene Museumswerkstatt findet von Dienstag, dem 16., bis Donnerstag, dem 18. April, sowie von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April, statt. Beginn ist jeweils 10 Uhr, Ende gegen 13 Uhr. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Termin, sie ist an einem oder an mehreren Tagen möglich. Kinder unter sechs Jahren können nur in Begleitung dabei sein. Für Kitas und OGS-Gruppen ist eine vorherige verbindliche Anmeldung erforderlich unter Telefon 8997216. Der Gruppenpreis beträgt 50 Euro für maximal 12 Kinder und drei Betreuer, jede weitere Person kostet fünf Euro.

Ostereiersuche im Schlosspark Auch in diesem Jahr versteckt das Schloss-Team wieder Ostereier im Englischen Garten und im Schillergarten. Daran beteiligen können sich auch die Erwachsenen. Wer sie findet, kann Preise rund um das Benrather Lichterfest gewinnen. Als Hauptgewinn gibt es eine Picknickkarte inklusive eines Picknickkorbes. An jedem Aktionstag werden 20 Eier versteckt, die bis jeweils 16.30 Uhr im Museumsshop gegen die Gewinne eingetauscht werden müssen. Es ist nur ein Gewinn pro Familie möglich, ein Erwachsener muss diesen entgegennehmen. Die Ostereiersuche findet am Mittwoch, dem 17. April, und Donnerstag, dem 18. April, statt. Die Suche startet jeweils um 12 Uhr.

Familienführung Kinder ab sechs Jahren können bei diesem Rundgang einen Blick hinter die Kulissen werfen und Einblicke in die Geschichte und die Architektur des Schlosses gewinnen – inklusive der Frage, welche Rolle Kinder in der Geschichte von Schloss Benrath gespielt haben. Die Führung findet am Samstag, dem 27. April, um 15.15 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde. Tickets kosten sechs Euro pro Person. Weitere Termine gibt es nach den Osterferien.