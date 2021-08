Stiftung Schloss und Park Benrath : Naturkundemuseum ist derzeit zu

Besuche des Schlosses und seiner Museen gehen derzeit nur an den Wochenende. Das im Westflügel beheimatete Naturkundemuseum (rechts zu sehen) ist wegen eines Wasserschadens derzeit geschlossen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Es gibt dort einen Wasserschaden, die anderen beiden Museen, das Corps des Logis und das Gartenkunstmuseen sind derzeit an den Wochenenden geöffnet. Die Führungen durch die verborgenen Räume fallen wegen Corona wieder aus.

(rö) Wegen der geltenden Corona-Auflagen gibt es noch immer Einschränkungen beim Besuch des Benrather Schlosses. Die Museen und der Museumsshop sind lediglich an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Museen erfolgt nur mit einem gebuchtem Zeitfenster. Samstags und sonntags finden öffentliche Führungen durch das Corps de Logis um 12, 14 und 16 Uhr statt. Während der Sommerferien finden auch freitags öffentliche Schlossführungen um 15 Uhr statt. Tickets sind online über die Homepage verfügbar. Aufgrund eines Wasserschadens in den Räumlichkeiten des Westflügels bleibt das Naturkundemuseum vorerst jedoch geschlossen. Der Schaden ist nicht durch den Starkregen von vor dreieinhalb Wochen entstanden.