Corona-Zahlen steigen an : Ab Dienstag droht im Kreis wieder erhöhte Inzidenzstufe

Im Impfzentrum in Gummersbach war an diesem Samstag der Andrang groß. Am Nachmittag bat die Kreisverwaltung in einer Mitteilung, dass keine Impfwilligen ohne Termin mehr kommen sollten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Radevormwald/Hückeswagen Die Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter an, ab Dienstag könnte die Stufe 2 mit entsprechenden Einschränkungen herrschen. Am Samstag war der Andrang im Impfzentrum so groß, dass die Verantwortlichen baten, nur noch mit Termin zu kommen.

Ab Dienstag, 10. August, droht im Oberbergischen Kreis erneut die Inzidenzstufe 2. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Samstag mit: Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis liegt heute bei 52,6. Sie liegt den fünften Tag über dem in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehenen Schwellenwert von 35. Wenn die Inzidenz acht aufeinanderfolgende Kalendertage über dem Schwellenwert liegt, tritt nach zwei weiteren Tagen die Inzidenzstufe 2 in Kraft.

Das würde bedeuten, dass es wieder Einschränkungen gibt, so könnten bei Treffen im öffentlichen Raum nur Personen aus drei Haushalten dabei sein, es sei denn, die Teilnehmer sind geimpft oder genesen. Größere Festveranstaltungen wären nicht möglich. Kulturveranstaltungen könnten mit bis zu 500 getesteten und beliebig vielen geimpften oder genesenen Teilnehmern stattfinden, Museen könnten offen bleiben. Bäder, Saunen etc. wären für eine begrenzte Anzahl getesteter, geimpfter oder genesener Besucher geöffnet. Für die Außengastronomie wären keine Tests nötig. Die Innengastronomie dürfte für Getestete, Genesene und Geimpfte öffnen, es besteht Platzpflicht.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, war der Andrang im Impfzentrum am Samstag so groß, dass Bürger gebeten wurden, an diesem Tag nicht mehr ohne Termin zu kommen. An diesem Samstag fand eine Sonder-Impfaktion für Zwölf- bis 15-Jährige statt. Impfungen für diese Altersgruppe finden wieder am 14. August von 14 bis 20 Uhr ohne Termin statt. Auf zusätzliche Angebote für diese Personengruppe wird kurzfristig aufmerksam gemacht.

In Radevormwald sind aktuell 13 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, in Hückeswagen sind es zwölf, in Wipperfürth elf. Aktuell sind 210 Menschen im Kreisgebiet mit dem Erreger SARS CoV-2 infiziert, sechs Personen werden stationär in Krankenhäusern behandelt, zwei Patienten werden künstlich beatmet.

(s-g)