Musik in Düsseldorf : Orgelfestival auch im Düsseldorfer Süden

Die Band Farbklang spielt beim Orgelfestival in Benrath. Sie legt sich nicht auf einen Musikstil fest. Foto: IDO

Düsseldorf Mit dem abwechslungsreichen Programm soll die Vielfältigkeit der Orgel dargestellt, diese aus dem üblichen religiös-musikalischen Kontext herausgeholt werden.

Von Julia Brabeck

Trotz Corona konnte im vergangenen Jahr das Internationale Düsseldorfer Orgelfestival (IDO) mit rund 40 Konzerten stattfinden. Und auch in diesem Jahr sollen die Fans des Festivals nicht auf die bereits 16. Auflage der Veranstaltungsreihe verzichten müssen. Vom 24. September bis 1. November wird es in ganz Düsseldorf 48 Veranstaltungen „rund um die Orgel“ geben. Vier Konzerte sind auch in Benrath und Urdenbach geplant. Der Vorverkauf hat begonnen. Weitere Infos stehen online unter www.ido-festival.de.

Am Freitag, 1. Oktober, wird in der Dankeskirche, An der Dankeskirche1, die Band Farbklang um 19.30 Uhr erwartet. Die fünf Musiker wollen sich nicht auf einen Musikstil festlegen, spielen unter anderem chilligen, groovigen Jazz, der immer wieder mit exotischen Rhythmen aus Südamerika, dem Orient und Asien durchzogen ist.

In der evangelischen Kirche Urdenbach, Urdenbacher Dorfstraße 15, sitzt am Sonntag, 3. Oktober, ab 15 Uhr Wolfgang Baumgratz an der Orgel. Er bringt Kompositionen aus dem 16. bis 20. Jahrhundert in einen neuen Zusammenhang. Zu hören sind unter anderem Werke von Michael Praetorius, Johann Sebstian Bach und Igor Stravinsky.

Die ungewöhnliche Kombination von Orgel und Operette bieten die Sängerin Désirée Brodka und Organist Guido Harzen am Dienstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Benrather Dankeskirche. Geboten werden dann beispielsweise „Was eine Frau im Frühling träumt“ aus der Operette „Marietta“ von Walter Kollo, „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller und als Orgelsolo der Triumphmarsch aus Guiseppe Verdis Oper Aida.