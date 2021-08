Neu in Kamp-Lintfort : Die Mediathek ist jetzt auch am Sonntag geöffnet

KAMP-LINTFORT Besucher können Bücher über Automaten selbstständig ausleihen und zurückgeben, im Vorraum Zeitungen und Zeitschriften lesen oder über Wifi im Internet surfen. Das Bistro hat nicht geöffnet.

Solche Veranstaltungen plant auch die Mediathek in Kamp-Lintfort. So will sie sich zusammen mit dem Verein Lesart am „Tag der Bibliotheken“ beteiligen, der vom Deutschen Bibliotheksverband auf den 24. Oktober gelegt ist. „Wir beteiligen uns zu den Öffnungszeiten, also von 13 bis 18 Uhr“, schaute Frericks auf diesen vierten Sonntag im Oktober. „Unter anderem gibt es einen Büchertrödel vom Verein Lesart. Mit dem Tag der Bibliotheken können wir die neue Sonntagsöffnung bekannter machen.“