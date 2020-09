Verein aus Düsseldorf : Benrather Münzsammler kämpfen um Nachwuchs

Benrath Der Verein bietet regelmäßig Beratungen an und hilft, Sammlungen aus Nachlässen zu verkaufen. Doch neue Sammler findet der Verein nur noch selten. Das Hobby ist aus der Mode gekommen, sagt der Vorsitzende. Trotzdem wollen die Benrather so lange wie möglich weitermachen.

So wie dem Benrather Verein geht es auch anderen Gruppen. Unlängst haben sich die Düsseldorfer Münzfreunde nach 60-jährigem Bestehen aufgelöst. Auch hier war Vogel Mitglied – genau wie aktuell noch in vier anderen Sammler-Vereinen, die alle dasselbe Problem haben. „Nicht nur unser Benrather Verein ist in Gefahr“, so Vogel, „sondern das ganze Hobby.“ Er bemüht sich nach Kräften, Nachwuchs in den Verein zu locken, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. „Es gibt heutzutage einfach zu viele Alternativen zur Freizeitgestaltung, als dass sich ein zeitintensives Hobby wie das Sammeln durchsetzen kann“, so Vogel. Dabei sind und bleiben Münzen und Briefmarken für ihn und seine Vereinsfreunde kleine Schätze, „Geschichte zum Anfassen“, wie der Vereinsvorsitzende sagt. „Jede Münze erzählt uns etwas über ihre Epoche und das Land ihrer Herkunft. Wer sich damit beschäftigt, kann viel lernen“, ist Vogel sicher. So gibt es beispielsweise Münzen, die zu Kriegszeiten aus billigerem Material gearbeitet wurden, oder solche, bei denen nach Ende des zweiten Weltkriegs das Hakenkreuz mit einer Feile entfernt wurde. Für die Münzsammler erzählt jede Münze auf diese Weise eine Geschichte.