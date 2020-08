Umbaumaßnahmen für den künftigen RRX-Halt in Benrath : Paulsmühlentunnel erhält keinen Gleiszugang

(rö) Wenn der Schnellzug RRX in einigen Jahren durch NRW rollt, dass wird er auch in Benrath halten. Dafür muss die Gleisanlage umgebaut werden. Die Stadt nutzt die Gunst der Stunde um dann auch das Bahnhofsumfeld schöner zu gestalten.

Bei den Beratungen in den politischen Gremien ist auch eine direkte Anbindung des S-Bahnsteigs an die Hildener Straße über eine weitere Treppe als realisierbar bewertet worden. Eine abschließende Aussage zur Errichtung einer Rampe ist laut Stadt aktuell nicht möglich, da später auch der S-Bahnsteig umgebaut werden soll und dafür noch keine Planungen vorliegen. Da die Eisenbahnunterführung an der Hildener Straße erhalten bleibt, könne, so die Verwaltung, eine spätere Realisierung außerhalb des Projektes RRX erfolgen. Im städtischen Haushalt für das laufende Jahr sind 100.000 Euro für die weitere Planung des Bahnhofsumfeldes eingestellt worden. Derzeit wird abgestimmt, in welchen Schritten die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgen soll. Vorgesehen ist eine mehrstufige Planung in Abhängigkeit mit den notwendigen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem RRX-Ausbau.