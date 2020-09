Sportverein in Neuss : Ruderer bekommen als 1000. Verein Geld vom Land

Neuss Staatssekretärin Andrea Milz überbrachte die Zusage über 95.000 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“. Der Ruderverein hat bereits Pläne mit dem Geld.

Die Sportstätten im Land sind für rund 5,1 Millionen Mitglieder, die in 1804 Vereinen organisiert sind, oft so etwas wie eine zweite Heimstatt. „Schöner Wohnen“ ist deshalb der Kosename, den Reinhard Ulbrich vom Präsidium des Landessportbundes dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ gibt, das mit 300 Millionen Euro Investitionen in dieses „Zuhause“ fördert. 999 Vereine zwischen Rhein und Weser konnten sich schon über einen Bewilligungsbescheid freuen, als Nummer Eintausend kam am Montag der Neusser Ruderverein an die Reihe. Und weil die Zahl so hübsch rund und Neuss nicht weit ist, überbrachte Andrea Milz, in der Düsseldorfer Staatskanzlei zuständige Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, die Zusage über 95.000 Euro persönlich in das Vereinsheim am Sporthafen.