Angebot des Zentrum plus : Handwerkliche Hilfe für Senioren

Benrath Eine Gruppe des Benrather Zentrum plus erledigt für Düsseldorfer Senioren kleinere Handwerksarbeiten im Haushalt. Konkurrenz für lokale Betriebe wollen sie jedoch nicht sein.

Zweimal im Jahr die Gardinen zum Waschen abzunehmen, klingt für die meisten Menschen nach einer sehr einfachen Arbeit. Doch für viele Senioren sind gerade solche kleinen Aufgaben des Haushalts ernstzunehmende Hindernisse im Alltag, die nicht so einfach zu bewältigen sind. Etwa, weil das Besteigen einer Leiter im Alter und bei schlechter körperlicher Verfassung sehr schwierig sein kann. Wenn schon das Gehen Probleme bereitet, wird die Führung des Haushalts oft nahezu unmöglich. Bei solchen kleinen Arbeiten steht der Handwerkerdienst des Zentrum plus in Benrath Senioren zur Seite.

Drei ältere Männer engagieren sich dort aktuell ehrenamtlich und nehmen auf Anfrage kostenlos Gardinen ab, bringen Handtuchhalter an, kümmern sich um Schlösser oder auch mal einen tropfenden Wasserhahn. Das seien „ganz kleine handwerkliche Dienstleistungen, für die kein Fachmann eines professionellen Betriebs rausfährt“, erklärt Margit Risthaus, Leiterin des Zentrum plus Benrath. Dennoch stellen sie manche Menschen vor Probleme.

Oft könnten solche kleinen Handwerksarbeiten auch Nachbarn oder die Verwandten der Senioren erledigen, aber das sei eben aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich. Beim Handwerkerdienst ist zu beachten: Die ehrenamtlichen Helfer kümmern sich auf keinen Fall um Dinge, die in fachmännische Hände gehören. „Wenn wir größere Dinge reparieren und installieren müssen, verweisen wir an professionelle Handwerker“, sagt Wolfgang Klein, der Leiter der Gruppe. Man könne und wolle keine Konkurrenz für die örtlichen Betriebe darstellen, die von solchen Dienstleistungen leben. Beispielsweise streicht das Team des Zentrum plus keine Wohungen, da dies ein Maler tun sollte – und auch deutlich besser kann. Aber vorher die Möbel abzudecken, Platz zu schaffen für den Maler, das sind Arbeiten, die der Handwerkerdienst übernehmen könne, erläutert Margit Risthaus.

Es sei auch wichtig, dass solche Dinge jemand Bekanntes übernimmt: „Die älteren Herrschaften sollen ja niemanden Beliebiges in ihre eigene Wohnung lassen. Sie müssen Vertrauen zu uns haben“, betont Wolfgang Klein.

Die Gruppe ist eine der ältesten Gruppen des Zentrum plus in Benrath. Schon seit über 20 Jahren sind dort Ehrenamtler aktiv. Wegen Corona war allerdings seit März Zwangspause. Bisher gibt es noch keine Anfragen. „Auch unsere Ehrenamtler gehören zur Risikogruppe und sind vorsichtig“, sagt Margit Risthaus. Manche wären mit Maske bereit, wieder Arbeiten zu erledigen, andere blieben lieber noch Zuhause. Drei Männer gehören momentan zur Handwerkergruppe. „Nachwuchs für solche Aufgaben ist schwer zu bekommen“, sagt Wolfgang Klein.

Ein weiteres Angebot des Zentrum plus in Benrath ist die Beratergruppe, die „soziale Hausbesuche“ macht. Das Angebot richte sich beispielsweise an Menschen, die sich einsam fühlen oder eine Begleitung und Beistand während einer Krankheit benötigen. Das könne allerdings nur Akuthilfe und keine Dauerleistung sein, betont Margit Risthaus.