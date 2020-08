Einkaufsstandort Benrath sichern : Fußgängerzone wird verschönert

AGB-Chefin Melina Schwanke, Ahmad Ismail Tahir (Mi.) und Oberbürgermeister Thomas Geisel vor einer gestrichenen Laterne. Foto: Andrea Röhrig

Benrath Die Verwaltung arbeitet derzeit ein Zehn-Punkte-Konzept der Aktionsgemeinschaft ab. Oberbürgermeister Thomas Geisel sah sich gestern den Fortschritt in der Benrather Fußgängerzone an.

Ahmad Ismail Tahir ist schon ein paar Stunden fleißig gewesen, als Oberbürgermeister Thomas Geisel am Dienstagmittag in Benrath am Marktplatz vorbeischaut. Auf Einladung der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB) macht sich Geisel ein Bild von der Umsetzung der gemeinsam zwischen dem Händlerzusammenschluss und der Verwaltung erarbeiteten Maßnahmen, die den Einkaufsstandort stärken sollen. Es geht unter anderem um das Aufstellen von weiteren Mülleimern, Blumenkübeln, die an die erinnern, die im Schlosspark stehen, neue Holzauflagen für die Sitzbänke sowie um mehr Fahrradständer oder sogar am liebsten einen Fahrradstellplatz. Anfang des Jahres hatten AGB-Chefin Melina Schwanke und ihre Stellvertreterin Inge Nitschke dem OB ein Papier mit zehn Forderungen übergeben. Wenn nicht jetzt im Wahlkampfjahr – wann dann?

Noch ist nicht alles umgesetzt, aber es geht voran. Wie auch der neue Anstrich für die Gaslaternen in der Fußgängerzone. Ahmad Ismail Tahir hat bis zum Mittag mit seinem Kollegen die ersten fünf von 53 Masten schon mit korrosionsschützender Farbe versehen: in dem bewährten Dunkelgrün, in dem alle historischen Gaslaternen in der Stadt angestrichen sind. Zehn Jahre soll das nun wieder halten, sagt er und stellt sich dann stolz aufs Pressefoto mit OB Thomas Geisel und der AGB-Vorsitzenden Melina Schulze. Die hat für die Zeit der Malerarbeiten die Wahlplakate mit Erlaubnis der Parteien kurzzeitig abhängen dürfen, damit es voran geht.

Info Die AGB setzt sich seit 28 Jahren für Benrath ein Historie Die Aktionsgemeinschaft Benrath gründete sich vor 28 Jahren. Es ist ein Zusammenschluss der Händler und Gewerbetreibenden des Stadtteils. Corona-Absagen Wegen der Pandemie musste die AGB in diesem Jahr alle Veranstaltungen ausfallen lassen wie Maimarkt, Kinderfest und Trödelmarkt

Auch wenn die Stadtverwaltung dafür sorgen kann, dass der Rahmen stimmt, die Menschen also gerne in Benrath einkaufen gehen – eines kann sie nicht: Leerstehende Ladenlokale vermieten. Er habe persönlich das Gespräch mit der Allianz-Versicherung gesucht, sagte Thomas Geisel. Bislang ohne Erfolg. Dem Unternehmen gehört die Immobilie am Eingang der Fußgängerzone in Höhe Börchemstraße. Die ersten beiden Ladenlokale stehen nach wie vor leer. Kein wirkliches schönes Entrée in eine Einkaufspassage.

Am Samstag hatte der Oberbürgermeister Benrath schon einen Besuch abgestattet, da aber in seiner Funktion als OB-Kandidat für die Kommunalwahl am 13. September. Schon da ist ihm die riesige Baustelle aufgefallen. Schwanke konnte ihm mitteilen, dass die Netzgesellschaft die Arbeiten in der Fußgängerzone Ende des Monats beendet und dann mit der Baustelle in Richtung Görresstraße abzieht.

Ungeklärt ist bislang, ob die Fußgängerzone einen kleinen Kinderspielbereich bekommt. Zwei der in die Jahre gekommenen Wipp-Tiere sind am Brunnen bereits abgebaut worden. Melina Schwanke würde sich dort ein paar neue Spielgeräte wünschen. Doch in Düsseldorf wagt man sich nicht dadran, abseits von Spielplätzen Spielgeräte mit Fallschutz hinzustellen. Der könnte zur Stolperfalle für Einkäufer werden, sagte Peter Müller vom Amt für Verkehrsmanagement, der im Bereich Gestaltung des öffentlichen Raums arbeitet. Und Spielgeräte ohne Fallschutz aufstellen will die Stadt wegen der Verkehrssicherungspflicht auch nicht. Insgesamt nimmt die Stadt 54.300 Euro in die Hand.

Ein Dorn ist dem ABG-Vorstand nach wie vor im Auge der Zustand der Paulsmühlenunterführung. Auch Thomas Geisel hält es für eine gute Idee, dort Graffiti-Sprayer wie aktuell beim Urban-Art-Festival aktiv werden zu lassen. Denn die komplette Neugestaltung der Unterführung passend zum Benrather RRX-Halt wird noch einige Jahre dauern.