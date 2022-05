Deutschlands härteste Liga in Düsseldorf : Ein Abend wie in einem Jackie-Chan-Film

Düsseldorf-Reisholz Deutschlands härteste Kampfsport-Liga tritt mit zehn Kämpfen im Castello an. Auch weibliche Martial-Arts-Stars sind dabei.

zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause ihr Comeback in Düsseldorf. „We Love MMA“ lautet der Titel des brutalen Spektakels im Castello – und das bedeutet bei diesem sogenannten Vollkontaktsport hemmungsloses Treten, Schlagen, Clinchen, Werfen und auch Kämpfe auf dem Boden. Beschränkungen durch Regeln gibt es nur wenig. Ziel des MMA ist es, den Gegner in einem Kampf zu besiegen, bis er durch Abklopfen aufgibt oder gar ohnmächtig wird. Bei diesen gemischten Kampfkünsten, die kurz MMA genannt werden, bedienen sich die Kämpfer sowohl der Schlag- und Tritttechniken des Boxens, Kickboxens, Taekwondo, Muay Thai und Karate als auch der Bodenkampf- und Ringtechniken des Jiu-Jitsus, Ringens, Judos und Sambos. In den bisherigen Jahren konnten die Fans in NRW acht dieser Kampfsport-Nächte mitansehen, die Veranstaltung am Samstag ist die 58. Ausgabe.