Fußball-Star in Düsseldorf : Neymar verzückte die Düsseldorfer mit zwei Kurzauftritten

Der Weltklasse-Fußballer kam für ein Modeevent nach Düsseldorf. In der City und in Heerdt sorgte er für Jubelschreie. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf „Wenn es um mein Mode-Interesse geht, erzähle ich immer gerne davon, wie meine Eltern mir von klein auf beigebracht haben, mich immer bestmöglich zu kleiden – auch wenn wir arm waren“, sagt der Fußball-Superstar.

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar präsentierte am Donnerstag bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf seine Kollektion für die italienische Modemarke Replay. Nach dieser Veranstaltung am frühen Abend ging es weiter auf dem Areal Böhler. Dort fand eine Party mit gut 1500 Gästen statt, die lange rätselten, ob der Fußballer dort auch noch einmal aufschlagen würde – und das tat er: Um kurz nach 23 Uhr hatte er in der Halle noch einmal einen umjubelten Auftritt. Im Schlepptau hatte er das brasilianische Supermodel Alessandra Ambrosio und den Hollywoodstar Adrien Brody – die waren auch schon bei P&C in der City über den roten Teppich gelaufen. Auch die Moderatorinnen Laura Wontorra und Janin Reinhardt feierten auf dem Areal Böhler weiter – Drinks wurden hier serviert und coole DJ-Musik gespielt.