Koch gegen Metzger in Düsseldorf : Im Wirtschaftsclub ging’s um die (Curry-)Wurst

Düsseldorf Ein ungewöhnlicher Wettstreit fand im Wirtschaftsclub in den Schadow Arkaden statt. Auf jeden Fall ging es um die Wurst.

Wirtschaftsclub-Koch Sven Nöthel, der 2015 im Mülheimer Restaurant Am Kamin einen Michelin-Stern erhielt und seit Oktober im Club für die die Kulinarik zuständig ist, war zuerst skeptisch. Currywurst? Nicht unbedingt das, was der Chef am Herd normalerweise gern anrichtet. Aber er ließ sich überzeugen, und sein Ehrgeiz war geweckt. Zumal es darum ging, gegen den deutschlandweit bekannten Meister aller Würste anzutreten: Peter Inhoven, Metzger aus Wersten und bekannt aufgrund seiner schier unbegrenzten Kreativität bei allem, was man in eine Pelle pressen kann. Zu klären war also die Frage: Wer macht die beste? Spitzen-Koch oder Top-Metzger?