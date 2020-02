Ausstellung in Düsseldorf : Ein Wort für die Kunst

Düsseldorf Für die Ausstellung „One Word 2020“ in der Galerie Take a Butcher’s haben 30 Künstler ein Wort für das aktuelle Jahr auf ein Kunstwerk gebracht. Mit sehr vielfältigen Ergebnissen. Die Ausstellung läuft noch bis Ende März.

Ein wenig besorgt war Heike Bosch, als sie den Künstlern von ihrer Idee erzählte. Ein Wort für das Jahr 2020 sollte im Mittelpunkt der Werke stehen. Die Wahl des Begriffs sowie die Gestaltung lagen jedoch ganz in der Hand der Künstler. „Ich hatte Sorgen, dass wir am Ende nur ‚Love’ und ‚Peace’ zu sehen bekommen“, erzählt Bosch. Aber am Ende wurden sie und Axel Abstoß, mit dem sie zusammen die Street-Art-Galerie Take a Butcher’s in Flingern betreibt, von den Ergebnissen überrascht.