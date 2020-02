Karneval in Düsseldorf : Die Amazonen laden zur jecken Modenschau

Düsseldorf Bei ihrem Modetee verbinden die Amazonen Sitzungskarneval mit einer besonderen Modeschau, bei der die Zuschauer außergewöhnliche Kostüme gewinnen können.

Üblicherweise lautet die Frage vor einer Karnevalssitzung: Was ziehe ich an? Beim Modetee der Amazonen am Mittwochabend wurde diese Frage jedoch umgedreht und hieß nun: Was bekomme ich zum Anziehen? Denn traditionell verbinden die Karnevalistinnen unter dem Vorsitz von Kerstin Unkrig-Kremer bei ihrer Veranstaltung Sitzungskarneval mit einer großen Modenschau, bei der außergewöhnliche Kostüme an die Zuschauer im Saal verlost werden.