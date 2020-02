Models und Schauspieler : Star-Auflauf bei Neymar-Auftritt in Düsseldorf

Star-Auflauf bei Neymar-Auftritt in Düsseldorf

Düsseldorf Großer Star-Auflauf in Düsseldorf. Bei einer Party von P&C waren unter anderem der Fußball-Superstar Neymar, Topmodel Alessandra Ambrosio sowie der Oscar-Preisträger Adrien Brody dabei.

Punkt 19.30 Uhr am Donnerstagabend war es so weit: Der Weltklasse-Fußballer Neymar ging draußen über den roten Teppich und ließ sich von den vielen Fans unter „Neymar-Rufen“ feiern, die hinter der Absperrung vor dem P & C-Kaufhaus fiebrig auf ihn gewartet hatten. Für die Modemarke Replay launchte der 28-Jährige eine eigene Kollektion, das Düsseldorfer Bekleidungsunternehmen P&C machte eine große Party daraus.

Dazu gesellte sich der Hollywood-Star Adrien Brody, der für „Der Pianist“ mal den Oscar bekam. Der Schauspieler Edin Hasanovic traf auf seinen Kollegen und Serienstar Tom Beck sowie auf „Die roten Bänder“-Star Tim Oliver Schulz, dazu gesellten sich die Moderatorinnen Janin Ullmann und Laura Wontorra. Sängerin Fernanda Brandao gab kurz Auskunft über ihre neuen Projekte. Auch den Schauspielerinnen Zsá Zsá Inci Bürkle und Nadine Warmuth war der Neymar-Gig einen Ausflug in die Landeshauptstadt wert. Später am Abend gab es noch die große Sause in einer angesagten Party-Location.