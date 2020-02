Verlosung : Disney on Ice spendiert vier Kindern einen Gastauftritt

Düsseldorf Disney on Ice sucht für seine Show am 29. Februar vier Kinder für einen besonderen Gastauftritt.

Vom 28. Februar bis 1. März wagen sich bei „Disney on Ice“ viele beliebte Figuren aus dem Disney-Kosmos auf das Eis im ISS Dome (Tickets ab 25,90 Euro bei www.westticket.de). Doch Eiskönigin Elsa und Rapunzel brauchen Unterstützung. Deshalb bekommen vier Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren die Chance, in der Show am 29. Februar (15 Uhr) mitzuspielen und in einer Kutsche über das Eis zu fahren. Dabei dürfen die Kinder jeweils eine Begleitperson mit in die Show nehmen.