Charity-Event für die Deutsche Aids-Stiftung : Diese Stars treten bei der Düsseldorfer Operngala auf

Düsseldorf Elf Opernstars haben sich zur elften Ausgabe der Operngala angekündigt. Und auch der Moderator hat schon einige Bühnenerfahrung. Hier gibt es alle Infos zur Veranstaltung.

Am Samstag, 21. März, 19 Uhr, geht die Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung in die elfte Runde. Das Klassik-Event, das Generalintendant Christoph Meyer 2010 an der Deutschen Oper am Rhein etablierte, hat sich zu einer der wichtigsten Benefiz-Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen entwickelt und inzwischen einen Gesamterlös von mehr als 1,5 Millionen Euro erzielt.