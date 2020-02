Das sind die Träume von Heidis Düsseldorf-Model : Laura modelt für Heidi Klum in Costa Rica

Düsseldorf Für die zweite Folge „Germany’s next Topmodel“ am heutigen Donnerstagabend reiste Heidi Klum nach Costa Rica. Mit dabei: Die 20-jährige Laura aus Düsseldorf. Die arbeitete schon als Kind als Model.

Für die zweite Folge von „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) heute Abend um 20.15 Uhr auf Prosieben reiste Heidi Klum nach Costa Rica. Mit dabei: Die 20-jährige Laura aus Düsseldorf. Die will bald studieren und arbeitete wohl schon als Kind als Model. „Da ich den Sommer und die Wärme liebe, komme ich sehr gut mit der Hitze in Costa Rica zurecht. Ich freue mich sehr auf die Zeit und schätze es unglaublich, in einem so wunderschönen Land auf Reise gehen zu dürfen“, sagt sie.