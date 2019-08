Tanz-Show in Düsseldorf : Sarah Lombardi ist heiß auf Eis

Düsseldorf Bekannt wurde sie als Sängerin, jetzt startet Sarah Lombardi als Eiskönigin durch.

In 90 Tagen steht Sarah Lombardi zum ersten Mal bei der Show Holiday on Ice auf der Bühne und am 4. Januar 2020 in Düsseldorf live vor großem Publikum in der Mitsubishi Electric Halle. Bis dahin heißt es für die Gewinnerin von „Dancing on Ice“ wieder: Proben, proben, proben. Unter der Leitung von Creative Director und Olympiasieger Robin Cousins wird sie gemeinsam mit einem Eislaufpartner ihre Showperformances erarbeiten.