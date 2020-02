Kunst-Party in Düsseldorf : Stoschek präsentiert ihre Sammlung

Kunst-Party in Düsseldorf

Düsseldorf Ziemlich cool sind die Kunst-Events im Hause von Julia Stoschek. Am Samstag war es wieder so weit und Top-Leute kamen, um Werke aus ihrer Sammlung zu sehen.

Die Kunstsammlerin Julia Stoschek lud erneut zu einer Vernissage. Dieses Mal zeigte sie in ihrer Collection in Oberkassel Fotografien und Videoarbeiten aus ihrer Sammlung. Hunderte von Gästen interessierten sich für die Arbeiten von Tobias Zielony, Thomas Demand, Hito Steyerl und Arthur Jafa. Eine sehr coole Community kam zusammen: Linda Conze (Kunstpalast), Peter Gorschlüter (Direktor Folkwang Museum), Susanne Titz (Museum Abteiberg, Mönchengladbach), Michael Becker (Tonhalle), Professor Peter Piller (Kunstakademie), Anna-Alexandra Pfau (Leiterin der Julia Stoschek Collection), Karla Zeressen und Mara Stock (Langen Foundation), Robert Rademacher und Jutta Müller (Freunde der Kunstsammlung NRW), Sammlerin Monika Schnetkamp (Kai 10), der Freundeskreis vom Centre Pompidou in Paris, Oberbürgermeister Thomas Geisel mit Ehefrau Vera Geisel. Dazu gesellten sich Carmen Knoebel, die Künstler Claus Föttinger, Andreas Gursky, Axel Hütte, Thomas Ruff, Reinhard Mucha, Katharina Sieverding und Klaus Mettig sowie die Galeristen Hans, Max und Stephanie Mayer.