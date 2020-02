Kooperation in Düsseldorf : D.Live verlängert Zusammenarbeit mit Radeberger

Düsseldorf Viel Bewegung gab es in den vergangenen Monaten mit Blick auf die Biere in den verschiedenen Spielstätten von D.Live. Neu im Portfolio wird es nun Radeberger Pilsener geben.

Nach 15 Jahren Zusammenarbeit geht es in die Verlängerung: Zum 1. September werden D.Live und die Radeberger Gruppe ihre Zusammenarbeit verlängern. Allerdings wechseln teilweise die Biersorten in den jeweiligen Spielstätten. Schon in diesen Tagen unterzeichneten beide Partner die Verträge, wie Michael Brill, Geschäftsführer D.Live, am Montag mitteilte.