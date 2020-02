Karneval in Düsseldorf : Helau und Schalom in der Jüdischen Gemeinde

Claus Weiss, Michael Szentei-Heise, Axel I., Venetia Jula, Ataman Yildirim, Walter Schuhen (v.l.). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf 2019 war es das erste Mal soweit: Die Jüdische Gemeinde lud das Prinzenpaar in sein Gemeindehaus. Diese Tradition will der Verwaltungsdirektor Michael Szentei-Heise gerne fortsetzen. Montagabend also der zweite Aufschlag mit prominenten Karnevalisten und Top-Stimmung.

Im Vorjahr ging die Jüdische Gemeinde der Stadt Düsseldorf mit dem Empfang des Prinzenpaares an den Start. Nach Wunsch des Verwaltungsdirektors Michael Szentei-Heise soll es Tradition werden, wie er am Montagabend vor rund 200 Gästen im Gemeindezentrum am Paul-Spiegel-Platz erzählte. Axel I. und Venetia Jula (sehen immer noch fit aus) machten ihre Aufwartung, und auch sonst war die Stadtgesellschaft ordentlich vertreten.

Dreigestirn der KG Närrische Schmetterlinge: Jungfrau Juppine I., Prinz Kai l., Bauer Alexander I. (v.l.). Foto: Brigitte Pavetic

Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke, Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Foto: Brigitte Pavetic

Ex-Venetia Sabine Ilbertz mit ihrer „großen Liebe“ Marc Schlosser. Foto: Brigitte Pavetic