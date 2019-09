Eishockey : Ice Aliens laden Kinder zum traditionellen Bambini-Day

Ratingen Mit seinem traditionellen Bambini-Day will der Eishockey-Verein Kinder ab neun Jahren am Samstag, 28. September für seinen Sport begeistern. Für die erste Neuanmeldung gibt es einen Gutschein für Schlittschuhe.

Am Freitag starten die Ratinger Ice Aliens mit dem Pokalspiel gegen den Regionalliga-Konkurrenten Neusser EV (20 Uhr) am heimischen Sandbach in die neue Saison. Am Samstag, 28. September gibt es von 17 bis 19 Uhr dann den bereits traditionellen Bambini-Day, bei dem Mädchen und Jungen ab neun Jahren erste Schritte auf dem Eis wagen können. Wer schon Erfahrung darin hat, kann sich einmal als kleiner Profi fühlen, der Verein verleiht dafür Ausrüstungen. Die Teilnahme ist kostenlos.